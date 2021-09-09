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Лавров надеется, что встреча с главой МИД Израиля позволит укрепить отношения двух стран

Глава МИД России отметил символичность визита Яира Лапида, поскольку он проходит накануне 30-летия восстановления дипломатических отношений между двумя странами

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду на то, что встреча в Москве с главой МИД Израиля Яиром Лапидом позволит сделать шаг вперед в развитии двусторонних отношений.

Лавров отметил символичность визита в Россию главы МИД Израиля, поскольку он проходит накануне знаменательной даты - 30-летия восстановления дипломатических отношений между двумя странами.

"Эти десятилетия доказали, что отношения стали зрелыми, продвинутыми, доверительными, на пользу народов России и Израиля, - подчеркнул глава МИД РФ, открывая переговоры с израильским коллегой. - Рассчитываю, что мы сегодня сделаем еще один шаг в развитии этих связей, обсудим двусторонние дела и, конечно же, ситуацию в регионе и на международной арене".

"Хочу поблагодарить вас за отличную встречу, которую мы сейчас провели и на которой мы обсудили вопросы, по которым у нас есть обеспокоенность: такие, как Иран, важность стабильности на Ближнем Востоке. И нам еще есть что обсудить на этих переговорах, поэтому мы здесь и собрались", - сказал в свою очередь Лапид.

Глава МИД Израиля отметил, что сегодняшняя встреча - возможность еще раз подчеркнуть дружественный характер отношений между двумя странами. "Наши дружественные отношения отличаются теплотой, и они очень плодотворны для народов наших стран в плане экономики, культуры и всех других вопросов, которые мы сегодня затронем", - добавил он.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияИзраиль
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