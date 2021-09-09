Лавров сообщил, что планирует посетить Израиль по приглашению главы МИД

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что посетит Израиль по приглашению главы МИД страны Яира Лапида.

"Господин министр любезно пригласил меня посетить государство Израиль. Я с удовольствием это сделаю", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с израильским коллегой.

Лавров отметил, что Россия и Израиль также продолжат вести диалог в различных международных организациях. "У нас разветвленные контакты и по линии МИД, Советов безопасности, Минобороны. Все это очень помогает выстраивать работу таким образом, чтобы максимально учитывать законные интересы друг друга в международных и региональных делах", - добавил министр.