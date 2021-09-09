Дипломаты РФ и Казахстана обсудили борьбу с терроризмом

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов и заместитель министра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин обсудили в четверг приоритетные задачи в сфере борьбы с терроризмом.

"Стороны обсудили актуальные вопросы международной контртеррористической повестки дня, включая приоритетные задачи профильного международного сотрудничества", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как отметили на Смоленской площади, стороны обменялись мнениями о состоянии террористических угроз на Ближнем Востоке и Афганистане. "Обменялись оценками состояния террористических угроз на Ближнем Востоке и Афганистане, национальными опытом и наработками в сфере борьбы с терроризмом, а также координации позиций на ключевых международных площадках - ООН, ШОС, СНГ и ОДКБ", - добавили в МИД РФ.