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Дипломаты РФ и Казахстана обсудили борьбу с терроризмом

В частности, стороны обменялись мнениями о состоянии угроз на Ближнем Востоке и Афганистане

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов и заместитель министра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин обсудили в четверг приоритетные задачи в сфере борьбы с терроризмом.

"Стороны обсудили актуальные вопросы международной контртеррористической повестки дня, включая приоритетные задачи профильного международного сотрудничества", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как отметили на Смоленской площади, стороны обменялись мнениями о состоянии террористических угроз на Ближнем Востоке и Афганистане. "Обменялись оценками состояния террористических угроз на Ближнем Востоке и Афганистане, национальными опытом и наработками в сфере борьбы с терроризмом, а также координации позиций на ключевых международных площадках - ООН, ШОС, СНГ и ОДКБ", - добавили в МИД РФ.

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АфганистанКазахстанРоссия
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