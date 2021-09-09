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Рябков обсудил со спецпредставителем США ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном

Стороны подтвердили решимость взаимодействовать в венском формате с Ираном

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил на консультациях в Москве со спецпредставителем США по Ирану Робертом Малли перспективы возвращения к полноценному выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД). Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам состоявшихся в среду и четверг консультаций.

"Состоялся содержательный обмен мнениями о перспективах восстановления полнокровного осуществления СВПД. С обеих сторон подтверждена твердая решимость продолжить взаимодействие в "венском формате" с подключением всех стран - участниц СВПД, включая Иран, а также представителей США", - говорится в документе.

На Смоленской площади отметили важную роль готовности Тегерана как можно скорее вернуться за стол переговоров. На консультациях также подчеркивалась необходимость выстраивать дальнейшую работу на основе результатов состоявшихся в апреле - июне интенсивных раундов переговоров, добавили в МИД.

"Акцентирован существенный конструктивный вклад МАГАТЭ в процесс стабилизации и "перезапуска" СВПД. Выражен обоюдный настрой продолжать оказывать поддержку проверочной деятельности Агентства в свете резолюции СБ ООН 2231", - говорится в сообщении.

В консультациях принимали участие заместитель генерального директора Росатома Николай Спасский и заместитель министра энергетики США Дэвид Хайзенга.

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