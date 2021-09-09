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Путин: Россия не допустит оправдания планов преступников, развязавших Вторую мировую войну

По его словам, в России никогда не позволят "забыть и тем более оболгать беспрецедентный, массовый героизм наших предков - и на полях сражений, и в глубоком тылу, где также ковалась Победа"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Россия никогда не допустит оправдания и обеления чудовищных планов преступников, развязавших Вторую мировую войну. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал в четверг на заседании российского организационного комитета "Победа" в режиме видеосвязи.

"Мы помним и об уроках Второй мировой войны. И оправдания, и обеления преступников, их чудовищных планов, грозивших всему человечеству, мы никогда не допустим", - сказал Путин.

По его словам, в России никогда не позволят "забыть и тем более оболгать беспрецедентный, массовый героизм наших предков - и на полях сражений, и в глубоком тылу, где также ковалась Победа".

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