Путин: Россия не допустит оправдания планов преступников, развязавших Вторую мировую войну

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Россия никогда не допустит оправдания и обеления чудовищных планов преступников, развязавших Вторую мировую войну. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал в четверг на заседании российского организационного комитета "Победа" в режиме видеосвязи.

"Мы помним и об уроках Второй мировой войны. И оправдания, и обеления преступников, их чудовищных планов, грозивших всему человечеству, мы никогда не допустим", - сказал Путин.

По его словам, в России никогда не позволят "забыть и тем более оболгать беспрецедентный, массовый героизм наших предков - и на полях сражений, и в глубоком тылу, где также ковалась Победа".