Лавров назвал шизофренией отношение Киева к минским соглашениям и "нормандскому формату"

"Нормандский формат" должен выполнять работу, которая ему поручена лидерами четырех государств, это означает создание условий для конкретного выполнения во всей их полноте и последовательности минских договоренностей, - сказал он на пресс-конференции в четверг. - И когда украинская сторона устами своего министра иностранных дел призывает скорее встретиться в "нормандском формате", а параллельно другие члены украинского руководства заявляют, что не будут эти договоренности выполнять, такое раздвоение сознания, внешнеполитическая шизофрения наблюдается".

Министр обратил внимание, что на Украине принимаются законы, которые "ставят крест" на минских соглашениях. "Иначе трудно охарактеризовать закон, который запрещает использование русского языка, а также закон, который обсуждается в Верховной раде, касающийся амнистий, особого статуса Донбасса и специальной процедуры организации там выборов", - обратил внимание Лавров.

Глава российского МИД отметил, что встреча "четверки" не будет иметь смысла без обсуждения минских договоренностей. "Как только мы зафиксируем четко и недвусмысленно, что "нормандский формат" будет дальше заниматься ни чем иным, кроме выполнения минских договоренностей, а не попыткой их переписывать или втягивать другие страны, едва ли имеет смысл собираться", - подчеркнул он.