Лавров заявил, что Россия готова содействовать диалогу между Израилем и Палестиной

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Россия готова содействовать налаживанию прямого диалога между Израилем и Палестиной. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Израиля Яиром Лапидом.

"Мы приветствуем нормализацию связей Израиля с рядом арабских государств, поддерживаем продолжение этого процесса. Исходим из того, что он должен способствовать продвижению всеобъемлющего ближневосточного урегулирования. Мы подтвердили готовность России и далее содействовать налаживанию прямого диалога между израильтянами и палестинцами как по двусторонним каналам, так и в качестве члена квартета международных посредников", - сказал он.

Лавров добавил, что на переговорах с израильским коллегой они отметили необходимость полного выполнения резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, которая подтвердила поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии, а также законное право сирийцев самостоятельно определять свою судьбу. "Мы отметили важность предоставления сирийцам неотложного гуманитарного содействия, помощи в восстановлении разрушенной войной гражданской инфраструктуры, чему препятствуют нелегитимные односторонние санкции наших западных коллег и что противоречит резолюции, которая была принята в июле этого года в Совете Безопасности ООН", - подчеркнул министр.