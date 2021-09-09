В открытом тестовом голосовании в ЦИК РФ приняли участие 35 человек

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Открытое тестовое голосование прошло в атриуме Центризбиркома России в четверг, в нем приняли участие 35 человек.

"В мае мы тестировали систему ДЭГ (дистанционное электронное голосование - прим. ТАСС). Цель была максимально нагрузить систему, чтобы посмотреть все ее возможности, выявить ее слабые стороны. Сейчас у нас иная задача. Фактически мы проводим открытое голосование, практически идентичное тому, как оно будет проходить у нас 17-19 сентября", - сказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

В атриуме ЦИК был воспроизведен обычный участок для голосования, принять участие в котором смогли члены ЦИК, представители Общественной палаты РФ и политических партий, наблюдатели, а также журналисты. Первым проголосовал член ОП РФ Александр Малькевич.

Согласно процедуре тестового голосования избиратель сначала подходит к членам импровизированной участковой комиссии, которые проверяют документы и выдают ему избирательный бюллетень. Затем гражданин голосует в кабинке тайным образом, после чего подходит к компьютеру, где сидят операторы дистанционного электронного голосования. Оператор смотрит на бюллетень и отмечает выбор человека, данные попадают в систему. После этого на экране были показаны итоги традиционного и электронного голосования, сумма которых оказалась равна.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.