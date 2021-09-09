Совет Госдумы проведет дополнительное заседание 13 сентября

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Совет Госдумы в понедельник, 13 сентября, проведет дополнительное заседание для того, чтобы работа над поступающими в палату законопроектами не затягивалась. Об этом журналистам в четверг сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Принято решение 13 сентября провести еще одно дополнительное заседание Совета Думы, - сказал он. - В Госдуму поступают законодательные инициативы, над законопроектами работают профильные комитеты". По словам спикера, "важно, чтобы проекты законов не накапливались, а сразу началась активная работа".

Председатель Госдумы указал на то, что "ни предвыборная кампания, ни отпуска не должны влиять на время рассмотрения законопроектов". "Если законопроект совместного ведения, необходима месячная рассылка в регионы. Это значит, что сентябрь будет потрачен не зря. В октябре Госдума сразу, без раскачки приступит к обсуждению [законопроектов], чтобы законы могли быть приняты уже в конце октября, а не в конце года", - пояснил спикер.

Это будет уже третье заседание Совета Госдумы после завершения весенней сессии, ставшей заключительной для седьмого созыва нижней палаты парламента.