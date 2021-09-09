{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Единый день голосования

Член СПЧ не видит ущемления прав людей в ограниченной трансляции с избирательных участков

На предстоящих выборах в России доступ к видео получат только авторизированные пользователи
Теги
РоссияЕдиный день голосования
Захарова: Лавров обсудит ситуацию в Афганистане с главой МИД Катара
Встреча запланирована на 11 сентября в Москве
Читать полностью