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Кризис в Сирии

Лавров: работа по отделению террористов от оппозиции в Идлибе далека от завершения

Министр иностранных дел РФ отметил, что единственный способ решить эту ситуацию в соответствии с резолюцией 2254 - это для Турции завершить выполнение тех договоренностей, которые были достигнуты между Путиным и Эрдоганом

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Работа по размежеванию сирийской оппозиции и террористов в провинции Идлиб далека от завершения. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"По Идлибу: единственный способ решить эту ситуацию в соответствии с резолюцией 2254 - это для наших турецких коллег завершить выполнение тех договоренностей, которые были достигнуты между президентами [РФ Владимиром] Путиным и [Турции Тайипом] Эрдоганом уже пару с лишним лет назад и которые предполагают отмежевание нормальной, вменяемой оппозиции от террористов, прежде всего от "Хайат Тахрир аш-Шам" [одно из названий запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра"]", - сказал он. - Этот процесс был начат, но он далеко не завершен, там еще много предстоит сделать".

"Мы постоянно с нашими турецкими коллегами об этом говорим по линии военных, в том числе предлагаем конкретные пути, которые помогут нам оказать содействие турецким партнерам в реализации договоренностей двух президентов. Работа идет, она, к сожалению, далеко не завершена", - добавил министр.

Идлиб - единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках бандформирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны. На территории провинции находятся наблюдательные посты турецкой армии.

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Лавров, Сергей ВикторовичСирияТурцияРоссияКризис в Сирии
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