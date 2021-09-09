Путин: неизвестно, как ситуация в Афганистане повлияет на безопасность в регионе и мире

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил, что до сих пор неизвестно, как ситуация в Афганистане повлияет на региональную и глобальную безопасность.

"Уход американцев и их союзников из Афганистана привел к возникновению новой кризисной ситуации, и еще до конца не ясно, как все это скажется на региональной и глобальной безопасности", - сказал глава российского государства в четверг в ходе онлайн-саммита БРИКС.

По его мнению, совершенно справедливо, что страны объединения (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) уделяют данному вопросу особое внимание.

"Естественно, что Россия, как и партнеры по БРИКС, последовательно выступает за установление долгожданного мира и стабильности на афганской земле. Жители этой страны многие десятилетия борются и заслужили право самостоятельно определять то, каким будет их государство", - подчеркнул Путин.

"При этом мы, конечно, не заинтересованы в том, чтобы Афганистан оставался угрозой для окружающих стран, чтобы с афганской территории нам угрожал терроризм, незаконный наркотрафик. Мы заинтересованы в том, чтобы остановить поток миграции. Мы за то, чтобы афганцы могли бы мирно и достойно жить на своей родине", - указал президент.

Кризис в Афганистане был вызван безответственными попытками внедрить в этой стране чуждые ей иностранные ценности, добавил президент.

"Я уже много раз говорил, что нынешний виток кризиса в Афганистане - прямое следствие безответственных попыток навязать извне чужие ценности, стремление строить методами социально-политической инженерии так называемые демократические структуры, не учитывая ни исторические, ни национальные особенности других народов. Игнорируя традиции, по которым живут в других странах", - сказал он.

Все это, продолжил Путин, оборачивается лишь дестабилизацией и - в конечном итоге - хаосом. "После чего авторы этих экспериментов спешно ретируются, бросив в том числе и своих подопечных на произвол судьбы. Расхлебывать последствия приходится всему мировому сообществу", - подытожил он.