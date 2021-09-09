Путин: Россия готова продолжать тесное взаимодействие со странами БРИКС в разных сферах

ТАСС, 9 сентября. Россия готова к продолжению сотрудничества со всеми партнерами по БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР) в различных сферах. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин в ходе онлайн-саммита "пятерки".

"Хочу подчеркнуть, что Россия готова продолжать тесное взаимодействие со всеми участниками БРИКС во всех сферах", - сказал российский лидер, слова которого были приведены в организованной индийским председательством в БРИКС трансляции в переводе на английский язык.

По мнению Путина, весьма актуальной является выбранная Индией тема встречи и всего года в БРИКС, а именно - укрепление сотрудничества на основе преемственности, консолидации и консенсуса. "Фактически такая задача стоит и перед всем международным сообществом, и "пятерка" БРИКС играет в ее решении значительную, заметную роль", - подытожил он.