Путин на саммите БРИКС призвал укреплять формирующуюся многополярную систему в мире

ТАСС, 9 сентября. Государства должны выстраивать эффективное взаимодействие, укреплять формирующуюся многополярную систему в мире. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин в ходе онлайн-саммита БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР).

"Важно поддерживать и развивать на глобальном уровне взаимоуважительное, конструктивное и эффективное взаимодействие, укреплять формирующуюся многополярную систему, состоящую из самостоятельных центров экономического роста и политического влияния, в число которых, безусловно, входит и БРИКС", - считает Путин.

По мнению российского лидера, залог мирного поступательного развития международных отношений "в том, чтобы обеспечить существование государств с разными политическими и социальными системами, собственными национальными интересами и духовно-нравственными ценностями, но при обязательном соблюдении основополагающих принципов международного права, закрепленных в Уставе ООН, включая невмешательство во внутренние дела и уважение суверенитета".