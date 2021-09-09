Кремль не ожидает, что США будут сбавлять давление на Россию

ТАСС, 9 сентября. США будут продолжать оказывать давление на Россию, вопрос только в том, насколько интенсивно будет проводиться эта политика. Такое мнение в четверг высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

Он назвал константой отношение США к России.

"Линия на сдерживание нашей страны была, есть и будет. Другой вопрос, насколько интенсивно нынешняя администрация [Белого дома] будет продолжать давление", - сказал представитель Кремля. Он выразил уверенность, что сбавлять это давление Вашингтон точно не будет.

По словам Пескова, Россия продолжит независимую политику и не будет подстраиваться под США, несмотря на санкции и давление со стороны американских властей.

"Мы настолько адаптировались уже к этому давлению [со стороны США], к санкционным издержкам и так далее, что, наверное, эта политика себя достаточно давно исчерпала", - сказал представитель Кремля. По его словам, эта линия со стороны Вашингтона "не способна привести к тому, что Россия как-то будет подстраиваться под Америку, тем более менять свою главную линию во внешней политике".

"Это невозможно. Россия сохраняет свою суверенную линию", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что внешняя политика США статична, она не изменилась после прихода действующего президента страны Джо Байдена к власти.