ЦИК Таиланда намерен изучить опыт России по организации выборов за рубежом

БАНГКОК, 9 сентября. /ТАСС/. Представители Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Таиланда изъявили желание посетить участки для голосования на выборах в Госдуму РФ, которые будут организованы в королевстве, чтобы изучить опыт российских коллег. Об этом сообщил посол РФ в Таиланде Евгений Томихин в беседе с российскими журналистами.

"Они [представители ЦИК Таиланда] подчеркивают, что хотят присутствовать не как наблюдатели, а чтобы перенять опыт организации выборов и голосования за рубежом, - пояснил Томихин. - Контакты между двумя ЦИКами были установлены еще до пандемии коронавируса, планировался даже визит таиландской делегации в Москву, который не состоялся из-за пандемии". "Готовится документ о сотрудничестве и взаимодействии между избирательными комиссиями <...>, и когда ситуация нормализуется, эти планы осуществятся", - подытожил дипломат.

Он сообщил, что голосование на выборах депутатов Госдумы будет организовано для граждан РФ в столице Таиланда и трех провинциях королевства: Сураттхани, Чонбури и Пхукет. "11 сентября мы организуем досрочное выездное голосование на острове Самуи, 12 сентября - в Паттайе, - отметил посол. - 19 сентября голосование пройдет в Бангкоке и на острове Пхукет".

Говоря о возможной явке, Томихин отметил, что после начала пандемии многие россияне покинули Таиланд. Между тем он напомнил, что в прошлом году в посольстве проводилось голосование по поправкам в Конституцию РФ. "Поэтому у нас есть опыт организации голосования в условиях коронавирусных ограничений", - сказал дипломат. В 2020 году голосование проходило в Бангкоке и Паттайе, а также на Пхукете, в общей сложности в трех пунктах побывало меньше тысячи человек.

"Посмотрим, какая будет статистика в этот раз, - продолжил Томихин. - Мы готовы принять и тысячу, и две тысячи, и три тысячи, если вдруг придет такое количество людей". Согласно данным иммиграционных властей королевства, лишь на Пхукете находится порядка 3 тыс. граждан РФ. "По нашим оценкам, на всей территории Таиланда в настоящее время вряд ли находится более 10 тыс. россиян", - сказал он.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.