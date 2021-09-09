Песков: значительная часть отношений США и Украины "излучает ненависть" к России

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Отношения США и Украины в значительной степени "излучают ненависть" к России, что заставляет РФ внимательно анализировать итоги контактов этих двух стран, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

"Украинско-американские отношения должны быть суверенными отношениями, это дело двух суверенных государств. Но, к нашему сожалению, достаточно изрядная часть этих отношений излучает русофобство, излучает, буквально, ненависть к нашей стране. И, конечно, заставляет и заставляла нас самым внимательным образом анализировать, отслеживать итоги тех контактов [США и Украины], которые имели место в Вашингтоне и других американских городах", - сказал он.

РФ сожалеет, что США расширяют поставки оружия Украине, это подзуживает горячие головы в Киеве, добавил Песков.