Захарова: Лавров обсудит ситуацию в Афганистане с главой МИД Катара

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит 11 сентября в Москве с заместителем премьер-министра, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани развитие ситуации в Афганистане и вокруг него. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"11 сентября состоятся переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова с заместителем председателя совета министров, министром иностранных дел Катара. Он посетит Москву с кратким рабочим визитом, - сказала она. - Главы внешнеполитических ведомств обстоятельно обсудят актуальные вопросы дальнейшего продвижения всего комплекса двусторонних отношений и будет проведен углубленный обмен мнениями по развитию ситуации в Афганистане, вокруг него".

Переговоры с госсекретарем по иностранным делам Сан-Марино

Министр иностранных дел России проведет 13 сентября в Москве переговоры с госсекретарем по иностранным делам Сан-Марино Лукой Беккари.

"13 сентября планируются переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с государственным секретарем по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям республики Сан-Марино", - сказала она. - Он посетит Москву с официальным визитом в период с 12 по 15 сентября".

Как отметила Захарова, стороны обменяются мнениями о текущем состоянии и перспективах двусторонних отношений. "В ходе встречи состоится обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества в двустороннем, многостороннем форматах, а также предметное обсуждение вопросов международной повестки дня", - добавила дипломат.

Мероприятия по линии ОДКБ

Лавров посетит 15 сентября Душанбе для участия в программе мероприятий по линии Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"15 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в совместном заседании совета министров иностранных дел, совета министров обороны и комитета секретарей Совета безопасности Организации договора о коллективной безопасности. Мероприятия состоятся в Душанбе в преддверии сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ", - указала дипломат.

Как отметила Захарова, под председательством главы дипведомства Таджикистана Сироджиддина Мухриддина "будут подведены итоги деятельности организации в межсессионный период". "Предусмотрен обмен мнениями о военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности ОДКБ с акцентом на ситуацию в Афганистане", - подчеркнула она.

Официальный представитель МИД сообщила, что "в формате совместного заседания планируется одобрить документы, которые выносятся на рассмотрение Совета коллективной безопасности ОДКБ". "Участники заседания рассмотрят солидный пакет решений, которые касаются внешнеполитического, военного и антитеррористического сотрудничества в рамках организации", - добавила дипломат.