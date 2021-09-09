В Минцифры сообщили, что тестовое онлайн-голосование прошло штатно

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Второе публичное тестирование системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) прошло в штатном режиме, всего проголосовали более 117 тыс. человек. Тренировка началась в 14:00 мск 7 сентября на портале vybory.gov.ru и продлилась до 16:00 мск 9 сентября.

"Мы фиксируем, что все прошло в штатном режиме. Из того количества [граждан], которые на федеральной платформе успешно подали заявления на участие в ДЭГ, напомню, их было 466 тыс. 954 избирателя, из них участие в тренировке приняли и получили бюллетени 123 тыс. 35 избирателей", - сказал замглавы Минцифры Олег Качанов в ходе подведения итогов тестирования в ЦИК в четверг.

По его словам, в итоге "отдали свой голос и прошли по всей процедуре тестирования 117 799 избирателей". "Часть избирателей получили бюллетени, но до конца не дошли, то есть там вопросы не понравились или по другим причинам", - отметил Качанов.

Перед началом тестирования ключи шифрования для онлайн-голосования были разделены на восемь частей. Они были переданы ЦИК, Минцифры, территориальному избиркому ДЭГ, представителям четырех парламентских партий, Общественной палате РФ и затем помещены в специальный прозрачный ящик для хранения. После завершения тренировки все части ключей собрали снова для подведения итогов голосования.

Об онлайн-голосовании

ДЭГ будет применяться на выборах разных уровней в семи регионах России: Москве, Севастополе, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ярославской и Ростовской областях. По состоянию на 7 сентября избирателями подано 1 млн 893 тыс. заявлений об участии в дистанционном электронном голосовании.

Прием заявлений о желании проголосовать онлайн продлится до 13 сентября. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале госуслуг, а также номер мобильного телефона российского оператора связи. Москвичи также могут подать заявление через портал mos.ru. Проголосовать онлайн можно будет с 08:00 до 20:00 мск в течение трех дней (с 17 по 19 сентября) на порталах vybory.gov.ru и mos.ru.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.