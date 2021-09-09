Россия примет участие во встрече по гуманитарной ситуации в Афганистане в Женеве

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Россия примет участие во встрече по гуманитарной ситуации в Афганистане, которая пройдет 13 сентября в Женеве. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российская сторона намерена принять участие во встрече высокого уровня по гуманитарной ситуации в Афганистане. Она состоится 13 сентября в Женеве на уровне постоянного представителя при женевском отделении ООН", - сказала она.

После окончания операции США в Афганистане и вывода из страны войск коалиции радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло наступление и к 6 сентября заявило об установлении контроля над всей афганской территорией. К 8 сентября талибы сформировали временное правительство Афганистана, в которое вошли только представители движения.