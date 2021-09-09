Захарова заявила, что РФ будет следить за формированием правительства в Афганистане

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Россия будет внимательно следить за процессом формирования нового правительства в Афганистане. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Глава вновь созданного кабинета и его члены имеют статус исполняющих обязанности, что, по-видимому, указывает на незавершенность процесса формирования правительства и в целом властной вертикали в этой стране. Не исключено, что она будет включать в себя и другие структуры, за счет которых удастся обеспечить инклюзивность нового органа власти. Мы будем за этим внимательно следить", - сказала она.

Россия, как указала Захарова, последовательно выступает за должный учет интересов всех этнополитических сил в Афганистане. "Мы исходим из того, что только так будет возможно достигнуть устойчивого мира и согласия в афганском обществе и обеспечить мирное восстановление страны", - отметила дипломат.

После окончания операции США в Афганистане и вывода из страны войск коалиции запрещенное в РФ радикальное движение "Талибан" развернуло наступление и к 6 сентября заявило об установлении контроля над всей афганской территорией. К 8 сентября талибы сформировали временное правительство Афганистана, в которое вошли только представители движения. Радикалы не могли утвердить кабинет в течение двух недель из-за, как утверждалось, "технических трудностей".