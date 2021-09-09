Лидеры БРИКС призвали избегать насилия в Афганистане и урегулировать ситуацию мирным путем

Лидеры БРИКС призвали избегать насилия в Афганистане и урегулировать ситуацию мирными средствами - заявление.
Также Лидеры БРИКС призвали не дать террористам использовать территорию Афганистана для нападений на другие страны.
Кроме того, Лидеры БРИКС подчеркнули необходимость улучшения гуманитарной ситуации в Афганистане.
Страны БРИКС решительно осуждают терроризм во всех его формах и проявлениях, отвергают двойные стандарты в борьбе с ним.
Лидеры БРИКС призвали сохранить ядерную сделку с Ираном.
Лидеры БРИКС подчеркнули важность доступности безопасных и недорогих вакцин от коронавируса.
Также Страны БРИКС подтвердили приверженность предотвращению милитаризации космоса и гонки вооружений в этой сфере.
Страны БРИКС выразили серьезную озабоченность ситуацией в сфере незаконного производства и оборота наркотиков в мире.
Страны БРИКС выразили приверженность борьбе с незаконными финансовыми потоками и финансированием терроризма.
Макроэкономическое стабильность экономик стран БРИКС будет играть важную роль в глобальном восстановлении.
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