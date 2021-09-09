Захарова: Великобритания не приняла у нескольких сотрудников ТАСС документы на визу

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Великобритания не приняла на рассмотрение у нескольких сотрудников ТАСС документы на получение визы для работы в этой стране. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"[Корреспондент Би-би-си] Сара Рейнсфорд намеренно вводит общественное мнение в заблуждение относительно единичности таких инцидентов. Попытки ТАСС направить коллег своему корреспонденту на замену не увенчались успехом. Это было сделано неоднократно. И Би-би-си об этом знает. И знает об этом Сара Рейнсфорд. У нескольких сотрудников ТАСС просто не были приняты на рассмотрение необходимые документы", - сказала она.

Заявления Рейнсфорд, которая покинула Россию из-за того, что ей не продлили визу, заставляют усомниться в ее профессиональной чистоплотности и элементарной порядочности, заявила Захарова. "Госпожа Рейнсфорд продолжает делать публичные заявления, заставляющие усомниться не только в ее профессиональной чистоплотности, но и в элементарной человеческой порядочности, а также в отношении в принципе к журналистике и журналистам", - сказала Захарова, комментируя недавнее интервью британской журналистки.

"Мне кажется, что госпоже Рейнсфорд пора немножко начать думать над тем, что она просто впрямую оскорбляет российских журналистов, я про органы власти не говорю. Она говорит вещи, не соответствующие действительности, и ставит под сомнение работу ее коллег", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Ответ на притеснения

Как отметила Захарова, Россия не будет зеркально отвечать на притеснения журналистов РФ в Великобритании, так как соответствующие меры Лондона больше похожи на унижения и оскорбления.

"Лондон практикует отказ и манипуляции с визами в отношении российских журналистов. Это очень хорошо известно телеканалу Би-би-си. Мы об этом говорили им не раз. Привлекали к этой проблеме их внимание. Мы также привлекали внимание официального Лондона, что мы будем вынуждены принять ответные меры, хотя, конечно, не зеркальные. Мы точно не собираемся применять все, что применяли к российским журналистам, потому что, хотела бы подчеркнуть, это уже было на грани унижений и оскорблений", - сказала она.

По ее словам, Россия подтверждает готовность вновь выдать визу корреспонденту Би-би-си Саре Рейнсфорд, если Великобритания сделает аналогичный шаг в отношении российского журналиста, которому отказывала в выдаче разрешения на въезд.

"Ставя под сомнение нашу однозначно выраженную готовность пересмотреть ее кейс с учетом встречных шагов со стороны Британии, Рейнсфорд выказывает неуважение к российским журналистам, и в принципе жесту доброй воли с нашей стороны не развивать дальше эту порочную практику "око за око, зуб за зуб", а дать возможность Лондону, по большому счету, сохранить лицо: выдать визу российскому корреспонденту, и тогда мы готовы, о чем мы заявили, выдать корреспонденту Би-би-си Саре Рейнсфорд визу", - сказала Захарова.