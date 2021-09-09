Захарова сообщила, что посольство РФ поддерживает рабочие контакты с талибами

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Россия поддерживает рабочие контакты с движением "Талибан" (запрещено в РФ) по линии посольства в Кабуле, иные контакты пока не запланированы. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На данном этапе поддерживаются рабочие контакты с представителями движения талибов по линии нашего посольства в Кабуле. Каких-то иных контактов, переговоров, честно говоря, не планируется", - сказала она.

"У нас регулярно наше посольство в Афганистане комментирует и публикует соответствующую информацию о происходящих контактах", - продолжила дипломат.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда военные силы. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Во вторник представитель "Талибана" Забихулла Муджахид объявил состав нового афганского правительства, куда вошли только члены движения. Радикалы подчеркнули, что нынешний состав кабинета министров является временным.