Захарова: РФ никого не обвиняет, сообщая о фактах спонсирования Навального посольством ФРГ

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Россия просто предоставила факты, подтверждающие финансирование проектов Алексея Навального через сотрудников посольств ФРГ и США, никого не обвиняя. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова немецкой и американской сторон о якобы необоснованности подобных заявлений.

"Зарубежные посольства в Москве нанимали на работу граждан России, платили им деньги в виде зарплат, вознаграждений, а те, в свою очередь, переводили деньги соответствующим структурам. Это просто факты, и мы их подтвердили, - сказала она. - Когда обвиняют нас, ничего не приводят, кроме самих обвинений, потом, правда, сразу придумывают возможное наказание и пытаются его реализовать, а когда мы указываем на факты, нет никаких обвинений, просто факты, почему-то сразу начинается истерика".

По словам Захаровой, немецкая сторона, абсолютно не стесняясь, приписывает официальным ведомствам России якобы попытки "конструировать обвинение в непосредственном финансировании блогера". "Мы ничего не конструируем, мы лишь указываем на выявленные факты, причем делаем это, отвечая на вопросы СМИ, которые к нам обратились", - указала дипломат.

Ранее официальный представитель МИД РФ в своем Telegram-канале написала, что информация о спонсорстве Навального сотрудниками зарубежных посольств в России подтвердилась. Больше всего подобных пожертвований, по ее словам, шло через дипмиссии США и ФРГ.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился на лечении, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный.