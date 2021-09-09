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Смена власти в Афганистане
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Лавров и глава МИД Ирана обсудили ситуацию вокруг ядерной сделки и Афганистан

Как сообщили в МИД РФ, стороны отметили, что Москва и Тегеран заинтересованы в установлении стабильности в Кабуле

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан обсудили по телефону ситуацию в Афганистане и вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В фокусе особого внимания было положение в Афганистане. Москва и Тегеран заинтересованы в установлении стабильности в этой стране как важного фактора обеспечения безопасности в регионе и за его пределами", - говорится в сообщении.

Была также рассмотрена ситуация вокруг СВПД в преддверии очередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ. "Восстановление ядерной сделки в ее изначальной сбалансированной конфигурации - единственно правильный путь для обеспечения прав и интересов всех вовлеченных сторон", - говорится в сообщении МИД РФ.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичАфганистанИранРоссияСмена власти в Афганистане
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