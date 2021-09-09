В Москве голосование в СИЗО продлится три дня, в ковидных госпиталях - один день

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Голосование на выборах депутатов Государственной думы будет проводиться в Москве на девяти избирательных участках, образованных в СИЗО, три дня - с 17 по 19 сентября. Пациенты в коронавирусных стационарах будут голосовать только 19 сентября, сообщил журналистам в четверг зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"На девяти участках, которые образованы в следственных изоляторах, голосование будет трехдневным, <….> в "красных зонах" - однодневным, только 19 сентября. Из таких больниц (коронавирусных госпиталей) не выносится документация, протоколы передаются по техническим каналам связи", - сказал Реут.

Он уточнил, что соответствующее решение было принято Мосгоризбиркомом в установленный Центральной избирательной комиссией срок не позднее 10 сентября после полученного обращения от столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний с просьбой организовать трехдневное голосование на избирательных участках номер 3622, 3641, 3665, 3696, 3697, 3705, 3709, 3777, 3792, образованных в местах временного пребывания под стражей.

Ранее Реут сообщил ТАСС, что на предстоящих в сентябре выборах будет организовано 167 участков в местах временного пребывания избирателей, они расположены в больницах, следственных изоляторах и учреждениях социальной защиты населения. На данных участках будет проводиться голосование без видеонаблюдения по этическим соображениям. Также видеонаблюдение не будет работать на ряде избирательных участков, где будут голосовать военнослужащие, но не было получено необходимое согласие командиров воинских частей.

Он уточнил, что видеонаблюдение будет вестись 17-19 сентября более чем на 3,4 тыс. участках, включая три участка для электронного голосования. "На всех участках, где по тем или иным причинам не будет организовано видеонаблюдение, будут обязательно использованы видеорегистраторы, - все будет под непрерывным контролем", - подчеркнул Реут.

О выборах

Выборы в Госдуму назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.

В этом году в Москве, помимо выборов в Госдуму, пройдут довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино.

Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней. Москвичи, которые зарегистрируются на участие в электронном голосовании до 13 сентября, будут исключены из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдадут.