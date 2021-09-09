Путин: решения, к которым Москва и Минск надеются прийти, не связаны с политконъюнктурой

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Договоренности России и Белоруссии, к которым стороны рассчитывают прийти в ходе начавшегося визита белорусского лидера Александра Лукашенко в Москву, не связаны с текущей политической ситуацией в двух странах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, приветствуя своего визави на встрече в Кремле.

"Хотел бы сразу отметить, что то, о чем мы, надеюсь, договоримся сегодня, не связано с какой-то текущей политической конъюнктурой в наших странах либо с политическим календарем в преддверии наших парламентских выборов в России. Это наша текущая, давняя совместная работа на протяжении многих лет", - заявил Путин.

Открывая встречу, российский лидер заметил, что "попросил подъехать" своего собеседника для того, "чтобы подвести итоги того, что было сделано за последнее время в формировании программы развития Союзного государства на экспертном уровне, на правительственном уровне".

Путин отметил, что эксперты напряженно работали на протяжении многих месяцев и даже лет, и им удалось договориться по некоторым ключевым направлениям. "Нам нужно с вами сверить часы, точку поставить по некоторым вопросам и дать возможность правительствам в самое ближайшее время, по-моему, завтра даже они собираются в Минске, финализировать некоторые из этих договоренностей", - сказал президент РФ.

По его словам, это очень большая работа, которая главным образом сосредоточена в сфере экономики, финансов, промышленной политики, что особенно важно в условиях столкновения всего мира с последствиями пандемии коронавируса. Среди таких пагубных последствий Путин, в частности, упомянул падение мирового ВВП больше, чем на 3%, и значительное проседание объемов мировой торговли.

"Это нас тоже побуждает к тому, чтобы активизировать наши усилия для того, чтобы поднять конкурентоспособность наших экономик и сделать все для того, чтобы использовать по-максимуму те преимущества, которые и дают Союзному государству [все] для того, чтобы выходить из постковидного кризиса и двигаться уверенно дальше", - подытожил российский лидер.

Экономики стран в посковидный период

Путин заявил, что Россия и Белоруссия находятся на правильном пути в поиске дополнительных ресурсов для повышения эффективности экономик стран в постковидный период. "В постковидный так называемый период очень важно найти дополнительные ресурсы для эффективности экономик, повышения их конкурентоспособности", - сказал Путин.

"Вы правы", - согласился Лукашенко.

"Мне кажется, мы на правильном пути, сейчас обсудим", - продолжил президент РФ.

В четверг Путин и Лукашенко встречаются в Кремле. Как сообщалось ранее, они обсудят тему интеграции в рамках Союзного государства.