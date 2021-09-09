"Единая Россия" может набрать до 40% голосов на выборах при явке выше 50%

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Социологи прогнозируют, что "Единой России" на выборах в Госдуму может получить около 40% голосов избирателей, если явка составит чуть выше 50%. Такие данные прозвучали в четверг в ходе круглого стола, посвященного прогнозам по распределению мест в будущей Госдуме, которые подготовили три социологические компании - Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), фонд "Общественное мнение" (ФОМ) и Институт социального маркетинга (ИНСОМАР).

"29,5% респондентов заявляют о том, что намерены проголосовать за "Единую Россию", у электорально активных (тех, кто точно примет участие в голосовании) этот показатель составляет 35,3%", - привел данные, полученные после анкетирования 4 тыс. человек, руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов. Он добавил, что прогнозируемый результат единороссов составляет 42%, а принять участие в голосовании намерены 52% опрошенных.

По результатам этого же опроса, проведенного с 6 по 8 сентября, за КПРФ планируют проголосовать 20,5% электорально активных россиян, прогнозируемый результат - 19%. У ЛДПР эти показатели составляют 8,5% и 11%, у партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 6,9% и 8% соответственно.

Говоря о рейтингах так называемых малых партий, Мамонов отметил, что "Новые люди" с определенной долей вероятности могут преодолеть пятипроцентный барьер. Кроме того, сохраняет шансы пройти в новую Думу и Партия пенсионеров за социальную справедливость, ее готовы поддержать 4% избирателей. Еще две партии по результатам выборов могут преодолеть трехпроцентный барьер - "Яблоко" и "Зеленые". По словам Мамонова, непарламентские партии в целом могут получить "около 19% голосов", а "показатель группы "приду, испорчу бюллетень" составит 1,3%".

Как подчеркнул эксперт, до выборов остается неделя, сейчас целесообразнее говорить о неких диапазонах. "Реализация того или иного диапазона будет зависеть от хода кампании в последнюю неделю. "Предполагается, что итоговый результат "Единой России" составит 41-44%, КПРФ - 18-22%, ЛДПР - 10-13%, "Справедливой России" - в районе 7-9%, "Новых людей" - 4-6%", - сказал Мамонов, уточнив, что оставшаяся до выборов неделя может изменить электоральный расклад. "Динамика вполне возможна", - подчеркнул эксперт.

Рейтинг ФОМ

В свою очередь ведущий аналитик ФОМ Григорий Кертман отметил, что рейтинг "Единой России", составленный ФОМ после опроса 1,5 тыс. россиян 5 сентября, практически совпадает с данными ВЦИОМ - 29,4%. "Он колебался в течение года от 27 до 32%. При пересчете определившихся с электоральным выбором у единороссов [получается] 41,3% [голосов]. На втором месте КПРФ - 13,7%, при пересчете - 19,2%. У ЛДПР рейтинг 10,6%, он устойчив в течение всего года, при пересчете - 14,9%. У "Справедливой России" рейтинг сейчас ровно 5%, при пересчете - 7%", - сказал Кертман, добавив, что партия "Новые люди" при пересчете получает 4,6%. "Это очень близко к пяти [процентам], выглядит так, что партия оказывается на пороге [прохождения в Госдуму], неизвестно, с какой стороны этого порога окажется в итоге. Эфемерные шансы у Партии пенсионеров - 3,6% от определившихся с выбором. Остальные [партии] существенно ниже", - уточнил Кертман.

Касаясь прогноза явки, он указал, что, согласно опросу ФОМ, доля респондентов, сказавших, что они совершенно точно придут на выборы, составляет 43,6%. "Если бы выборы были однодневными, то, исходя из прошлого года, можно было бы ожидать явку в районе 46-47%. С переходом на трехдневные выборы можем предположить, что она будет на уровне 50%", - отметил социолог.

Рейтинг ИНСОМАР

Представил свой прогноз на предстоящие выборы и директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский. Так, согласно завершившемуся накануне опросу 1 200 респондентов во всех федеральных округах, "Единая Россия" сохраняет лидерство в целом (30,1%) и среди активного электората (35,6%).

"КПРФ набирает 14,9% и 16,6% соответственно, за ЛДПР высказались 9,6% и 10,1%, за "Справедливую Россию" - 6,3% и 7,5%, "Новые люди" - 4,2% и 5,1% среди электорально активных", - отметил Потуремский.

"Мы полагаем, что результат "Единой России" может составить 45,1% уже в голосах. КПРФ - 19,6%, ЛДПР -12%, "Справедливая Россия" - 8,1%, "Новые люди" преодолевают пятипроцентный барьер. Наш прогноз - 5,2%", - сказал социолог. Он добавил, что Партия пенсионеров и "Яблоко" точно преодолеют трехпроцентный барьер по результатам голосования. "Если сравнивать с коллегами, есть незначительные расхождения, но в целом тенденции совпадают достаточно близко", - отметил Потуремский. Явка прогнозируется в диапазоне 50-52%. "По результатам опроса точно примут участие в выборах 42%, скорее всего примут - 15%. 57% - это люди, которые намерены пойти на выборы. Если говорить про прогноз [явки], то мы видим его в коридоре 50-52%", - сказал Потуремский, добавив, что в условиях трехдневного голосования явка может повышаться.