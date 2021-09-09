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Мишустин и Мезенцев обсудили углубление интеграции в Союзном государстве

Мишустин и Мезенцев обсудили углубление интеграции в Союзном государстве - кабмин РФ.

Песков: значительная часть отношений США и Украины "излучает ненависть" к России
Пресс-секретарь президента отметил, что также Россия сожалеет о расширении поставок оружия Украине США
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