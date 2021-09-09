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Рябков заявил, что в США меняется восприятие нестратегического ядерного арсенала России

По словам дипломата, Россия принимает во внимание те цифры, которые представители США называют в отношении российского арсенала

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Россия принимает во внимание оценки своего нестратегического ядерного арсенала со стороны США и отмечает изменение его восприятия Вашингтоном. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в опубликованном в четверг интервью "Коммерсанту".

"Мы принимаем во внимание те цифры, которые представители США озвучивают в отношении нашего арсенала, - сказал Рябков, комментируя слова заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс о том, что российский нестратегический ядерный арсенал насчитывает 1-2 тыс. единиц. - Не всегда эти цифры одинаковы, надо сказать. Американское восприятие нашего арсенала меняется. Это тоже довольно любопытный момент. Послушаем, что они скажут нам дальше".

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