Рябков заявил, что вопрос будущих проверочных миссий в рамках СНВ-3 вскоре прояснится

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Сроки очередной проверочной миссии в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) в ближайшее время станут известны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в опубликованном в четверг интервью "Коммерсанту".

Рябков отметил, что проверочные миссии пока не возобновились по причине пандемии коронавируса. "Но эту тему мы рассматриваем в контакте с американцами. Мы послали им определенные сигналы. Они, видимо, вскоре конкретизируют свой подход. Вообще, эта тема относится к кругу ведения двусторонней консультативной комиссии, и в ближайшее время, видимо, прояснится вопрос, когда состоится очередная сессия в этом формате", - сказал он.

"Это очень важно, потому что это материальное свидетельство и воплощение того, что ДСНВ жив, и его продление означает восстановление его функционирования в полном объеме в том виде, как он был заключен", - добавил замминистра.

3 февраля 2021 года в МИД РФ состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия ДСНВ. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что продление этого договора обеспечило сохранение и дальнейшее функционирование стержневого механизма поддержания стратегической стабильности, на строго паритетной основе ограничивающего ракетно-ядерные арсеналы сторон.