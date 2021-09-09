Рябков: США будут отвечать за тяжкие последствия, если первыми разместят оружие в космосе

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты будут нести ответственность за тяжкие последствия для международной безопасности, если первыми разместят оружие в космосе. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в опубликованном в четверг интервью "Коммерсанту".

"Если США станут первой страной, сделавшей это, ответственность за сугубо дестабилизирующие тяжелые последствия для международной безопасности и стратегической стабильности неоспоримо ляжет на Вашингтон. Пока такого оружия в космосе нет. И мы взяли на себя обязательство, повторив его официально уже 30 раз, что не станем первой страной, размещающей такое оружие в космическом пространстве", - сказал замминистра.

Он напомнил, что Россия и Китай длительное время выступают за то, чтобы политико-дипломатическим путем не допустить гонки вооружений в космическом пространстве.

"США и некоторые их союзники, отмечая все это, сейчас взяли курс на - как и в целом по очень многим направлениям - подтачивание широкой международной поддержки этих разумных и вполне логичных подходов и инициатив [по безопасности в космосе]. Делается это по сугубо политическим мотивам и ничего общего с задачей укрепления международной безопасности не имеет. Это попытка "сузить" влияние России на международной арене. Жаль, что подобного рода конъюнктурные соображения перевешивают, и в результате страдает международная безопасность", - добавил Рябков.

В то же время по конкретным планам американских военных можно будет высказываться, когда станет ясно, что они означают и что за ними стоит, отметил замглавы МИД.