Рябков заявил, что США не отвергают перспективу расширения диалога по кибербезопасности

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. США не отвергают перспективу дальнейшего расширения диалога с Россией в сфере кибербезопасности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в опубликованном в четверг интервью "Коммерсанту".

"Безопасность информационно-коммуникационных технологий гораздо шире. Положительно в целом, что американцы не отвергают такую перспективу. Но мы все еще в начале пути, преждевременно говорить о том, что достигнуто и какими будут результаты", - сказал он.

Рябков отметил, что диалог с США по кибербезопасности не просто запущен, а уже обрел динамику и внутреннюю логику. "Есть отработанный формат участников с той и с другой стороны. Есть практика обмена некими сигналами помимо проведения онлайн-встреч по закрытому каналу. Будут новые контакты такого рода в предстоящий период", - подчеркнул замминистра.

"Расширение тематики и повестки дня, на чем мы настаиваем, остается нашей задачей. Сдвиги в этом направлении есть, но они недостаточны, - указал он. - Американские коллеги по-прежнему стремятся всю работу сфокусировать на том, что интересует их. Но то, что интересует их, не значит, что это не интересует нас. Мы готовы заниматься и этим тоже. Однако нельзя все сводить к этому".

Как сообщила 9 июля пресс-служба Кремля, в ходе телефонной беседы президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена был "продолжен начатый на российско-американском саммите в Женеве диалог по вопросам информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью". В сообщении также подчеркивалось, что с учетом масштабов и серьезности вызовов в данной сфере взаимодействие России и США "должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права".