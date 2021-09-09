Рябков: в США вероятны проблемы с ратификацией нового договора с РФ в сфере безопасности

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Россия серьезно относится к сигналам американской стороны о возможных проблемах с ратификацией будущих договоренностей в сфере стратегической стабильности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в опубликованном в четверг интервью "Коммерсанту".

"Мы серьезно относимся к американским сигналам о том, что могут быть и, скорее всего, будут проблемы с ратификацией гипотетического нового договора. А такая ратификация потребуется, коль скоро в этом гипотетическом договоре речь пойдет о вопросах контроля над вооружениями и национальной безопасности США, ну и о нашей, конечно, тоже", - сказал Рябков.

Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что Москва хотела бы облечь будущие договоренности в максимально юридически обязывающую форму.

"Я хотел бы с ходу, прямо на нынешней стадии, когда мы и близко не подошли к такого рода вопросам, подчеркнуть, что у любой администрации в Вашингтоне есть огромный политический, организационный и бюрократический ресурс для того, чтобы формировать нужное ей большинство в Сенате, а именно две трети, требуемые для ратификации соответствующих соглашений, - продолжил Рябков. - Как правило, отсылки к проблемам с Сенатом свидетельствуют о том, что у самой администрации нет достаточной политической воли".

При этом, добавил замминистра, такие документы также не являются абсолютной гарантией, учитывая нынешнее отношение Вашингтона к договоренностям. Оно, по словам Рябкова, состоит в формуле "хотим - будем оставаться, не хотим - выйдем".

"Но по ряду вопросов я допускаю, что оптимальным может стать путь заключения исполнительных соглашений, не требующих ратификации, либо выхода на определенные политические понимания. Мы ранее имели опыт заключения такого рода документов в самых разных областях, и они работали", - резюмировал он.