Рябков: США категорически не движутся в направлении решения визовой проблемы с Россией

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. США категорически отказываются двигаться в направлении решения визовых проблем с Россией, ситуация в этой области лишь усугубляется. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в опубликованном в четверг интервью "Коммерсанту".

"Здесь не просто нет никакого продвижения, а ситуация только усугубляется. Американские коллеги категорически не движутся в направлении решения визовой проблемы. Я обратил внимание на то, что в последнее время в публичном пространстве появились с их стороны достаточно задиристые сигналы относительно численности нашего персонала в США и американского в России", - сказал он, отвечая на вопрос о продвижении диалога с США по вопросу о снятии взаимных ограничений на численность сотрудников дипломатических миссий.

Рябков подчеркнул, что американцам ничто не мешает направить в Россию столько сотрудников в длительные командировки, сколько они считают необходимым в пределах установленного несколько лет назад лимита в 455 человек. "Вместо этого они свернули консульское обслуживание, визы не выдаются", - отметил замминистра.

"Мы предлагаем размены, предлагаем полное обнуление всей этой ситуации и запуск всего с чистого листа. Нынешнее положение ненормально. Но они на это не идут. Им удобнее стенать и жаловаться, создавая у публики ложное представление, что они обескровлены, в то время как у России в США куда больше персонала. Но мы работаем там и по линии ООН", - продолжил он.

Рябков указал, что заявления США о том, что визовая проблема не позволяет американцам обеспечивать визовое обслуживание граждан России, является натяжкой. "Хочется сказать американским коллегам: вы определитесь, что для вас важнее - либо вы будете пользоваться возможностями для нормализации функционирования ваших загранучреждений в России, которые есть, а они значительны, либо вы считаете все это ненужным, но тогда не надо жаловаться на то, что у кого-то где-то больше народу работает", - добавил Рябков.

"Это бесконечный спор. Я думаю, что мы услышим новые сигналы с американской стороны, увидим новые диаграммы, которые имеют мало отношения к реальности, поскольку они не учитывают ни предысторию, ни фактическое положение дел. Американцам надо начать с себя. Тогда все будет хорошо, - отметил замглавы МИД. - Проще всего отказаться от этих искусственных увязок и попыток что-то такое приобрести за счет другого. Только паритет. Только взаимность. Вот единственно возможные принципы для работы с ними на этом направлении, как, впрочем, и на многих других".