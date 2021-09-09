МИД РФ ждет конкретизации позиции США по средствам доставки боезарядов средней дальности

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Москва хотела бы, чтобы Вашингтон конкретизировал свою позицию по принципам диалога по контролю над вооружениями, в том числе по вопросу ограничения средств доставки боезарядов средней дальности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в опубликованном в четверг интервью "Коммерсанту".

"Мы хотели бы, конечно, конкретизации американской позиции. В частности, по ограничению средств доставки средней дальности. Российские предложения на этот счет выдвигались уже давно, они остаются на столе. Я думаю, что здесь база для определенной дискуссии имеется, - сказал Рябков. - Что касается "всех [ядерных] боезарядов", мы считаем, что при всей важности тематики боезарядов как таковой, все же приоритетное внимание должно уделяться средствам доставки, то есть носителям".

По его словам, необходимо смотреть на то, как сигналы, поданные новым заместителем госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс, будут воплощаться "в конкретных позициях" и "в рамках переговоров", на которые, как надеется Рябков, Москва и Вашингтон смогут "выйти со временем".

"Это отвечало бы интересам наших стран, мы в этом убеждены. Я говорю о разработке юридически обязывающего документа, возможно, не одного, а нескольких текстов. И юридически, и политически обязывающих, если такая опция будет сочтена обеими сторонами более предпочтительной", - добавил замминистра.

Он подчеркнул, что пока из озвученных Дженкинс "трех компонентов" (охват новых видов ядерного оружия межконтинентальной дальности, охват в том числе нестратегического ядерного оружия, а также сохранение ограничений после 2026 года) "трудно вывести устраивающее обе стороны "уравнение безопасности". "У нас иные приоритеты. Хотя не могу сказать, что в упомянутом вами трехчлене нет ничего, что представляло бы для нас интерес", - сказал Рябков.