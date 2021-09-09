Путин заявил, что его переговоры с Лукашенко были насыщенными и конструктивными

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко в Кремле в четверг назвал их насыщенными и конструктивными.

"Переговоры с президентом Белоруссии, как и всегда, впрочем, были насыщенными и конструктивными, что в полной мере отвечает характеру отношений между нашими странами", - сказал глава российского государства.

Он подчеркнул, что Россия считает Белоруссию "добрым соседом и ближайшим союзником". "Российско-белорусское сотрудничество строится на принципах взаимного уважения, поддержки и учета интересов друг друга, - указал Путин. - Тесные дружеские узы между народами России и Белоруссии подкреплены общей историей и духовными ценностями, а зачастую и семейным родством".

Путин назвал Белоруссию главным торгово-экономическим партнером РФ на пространстве СНГ и по результатам 2020 года - третьим среди всех партнеров страны в мире. В текущем году товарооборот превысил допандемийный уровень, в январе-июне составил $17,8 млрд, напомнил президент России. Кроме того, продолжил Путин, на РФ приходится почти 50% всей внешней торговли Белоруссии, она лидирует и по объему инвестиций в белорусскую экономику.

"Поэтому неслучайно, что в ходе сегодняшних переговоров акцент был сделан на торгово-инвестиционной составляющей российско-белорусских отношений и на вопросах, связанных с интеграцией в рамках Союзного государства", - резюмировал Путин.

Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, беседа двух лидеров началась около 18:00 мск и продлилась около трех с половиной часов.

В начале встречи российский президент предложил коллеге "подвести итоги того, что было сделано за последнее время - по формированию программ развития Союзного государства - на экспертном, правительственном уровне". Он добавил, что в ходе беседы предстоит "сверить часы, поставить точку по некоторым вопросам и дать возможность правительствам в самое ближайшее время финализировать некоторые из этих договоренностей". Путин отметил важность работы над союзными программами развития "сегодня, в условиях, когда весь мир сталкивается с проблемами, связанными с последствиями коронавирусной инфекции, которая повлияла на экономику всех стран".

Лукашенко выразил уверенность в продуктивности переговоров и в том, что удастся окончательно согласовать все 28 союзных программ, чтобы окончательно их принять, возможно, в конце октября. Белорусский лидер заверил, что все программы будут опубликованы.