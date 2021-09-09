Путин обсудил с Лукашенко формирование единого оборонного пространства России и Белоруссии

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко формирование единого оборонного пространства двух стран и обеспечение безопасности.

"Сегодня нами обсуждены вопросы строительства единого оборонного пространства и обеспечение безопасности Союзного государства на внешнем периметре", - сказал в четверг глава российского государства на пресс-конференции по итогам переговоров.

По его словам, "в этом контексте большое значение имеют предстоящие совместные учения на территории России и Белоруссии "Запад-2021". Путин также заверил, что предстоящие учения "Запад-2021" не направлены против кого-либо.

Он пояснил, что проведение совместных учений "логично в условиях, когда другие объединения, НАТО, например, активно наращивает свое присутствие вблизи границ Союзного государства и пространства ОДКБ".