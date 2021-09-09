Итоги переговоров Путина и Лукашенко в Москве. Главное

В четверг в Москве завершились переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Лидеры двух стран общались в Кремле около 3,5 часов, после чего провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой рассказали о достигнутых договоренностях. Главное, о чем рассказали президенты - в материале ТАСС.

Путин заявил, что Россия и Белоруссия переходят к единой промышленной политике . Российский лидер отметил, что удалось достичь договоренностей о проведении общей макроэкономической политики, об интеграции платежных систем , углублении сотрудничества в информационной безопасности , в таможенной, налоговой, энергетической сферах и на других направлениях.

. Российский лидер отметил, что удалось достичь договоренностей о проведении политики, об , углублении сотрудничества в , в таможенной, налоговой, энергетической сферах и на других направлениях. Путин также анонсировал подписание документов о единых энергетических рынках России и Белоруссии до 1 декабря 2023 года.

России и Белоруссии до 1 декабря 2023 года. Россия и Белоруссия согласовали все 28 союзных программ двух государств. По словам Путина, заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии, где планируется утвердить союзные программы, пройдет до конца года .

двух государств. По словам Путина, заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии, где планируется утвердить союзные программы, . Москва и Минск планируют интегрировать национальные платежные системы и создать единое пространство в рамках Союзного государства.

и создать в рамках Союзного государства. Лукашенко не исключил возможность возвращения к вопросу о единой валюте двух стран. Путин в свою очередь отметил, что о единой валюте говорить рано , важно сначала наладить единую макроэкономическую политику.

двух стран. Путин в свою очередь отметил, что о единой валюте , важно сначала наладить единую макроэкономическую политику. Граждане России и Белоруссии благодаря интеграции двух стран получат равные права и возможности в экономической и социальной сферах в рамках Союзного государства. Кроме того, будут созданы условия для повышения уровня их жизни , заявил президент России.

в экономической и социальной сферах в рамках Союзного государства. Кроме того, будут созданы условия для , заявил президент России. Цена на российский газ для Белоруссии в 2022 году сохранится на уровне 2021 года. При этом Путин подчеркнул, что цены на газ для Минска на 2022 год не будут даже индексироваться на уровень инфляции.

для Белоруссии в 2022 году сохранится на уровне 2021 года. При этом Путин подчеркнул, что цены на газ для Минска на 2022 год на уровень инфляции. Президенты обсудили строительство единого оборонного пространства . В этом контексте, по словам Путина, большое внимание уделили совместным учениям на территории России и Белоруссии " Запад-2021 ". Они, отметил российский лидер, не направлены против кого бы то ни было.

. В этом контексте, по словам Путина, большое внимание уделили на территории России и Белоруссии " ". Они, отметил российский лидер, кого бы то ни было. Президенты также подробно обсудили ситуацию в Афганистане. Лукашенко заявил, что Минск и Москва будут наращивать противодействие военным угрозам .

. Принято также решение снять все ограничения по авиасообщению между двумя странами.

между двумя странами. Объем российских кредитов Белоруссии до конца 2022 года составит около $630-640 млн.

до конца 2022 года составит около $630-640 млн. Лукашенко заявил, что Минск пока не будет обращаться к Москве за новыми кредитами.

Путин отметил, что Россия не будет влиять на ситуацию на белорусско-литовской границе - это, по словам президента, ее не касается . Лукашенко заявил, что благодарен Путину за политику невмешательства в дела Белоруссии по вопросу мигрантов.

на белорусско-литовской границе - это, по словам президента, ее . Лукашенко заявил, что благодарен Путину за в дела Белоруссии по вопросу мигрантов. Союзный парламент России и Белоруссии, по словам Владимира Путина, может появиться в будущем, пока это не обсуждали.

России и Белоруссии, по словам Владимира Путина, в будущем, пока это не обсуждали. Путин отметил, что страны находятся на правильном пути интеграции. Лукашенко заявил, что Минск и Москва при необходимости могут сблизиться еще больше.