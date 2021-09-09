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Единый день голосования

В Астраханской области создадут центр общественного наблюдения за выборами

Одновременно онлайн наблюдать за ходом выборов смогут до 50 человек

АСТРАХАНЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Центр общественного наблюдения за выборами создадут в Астраханской области на базе института развития образования "Платформа", сообщил в своем аккаунте в Instagram в четверг губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин по итогам встречи с членом Центральной избирательной комиссии России Антоном Лопатиным.

"Вместе с ним [Лопатиным] встретились с представителями региональных отделений политических партий, в первую очередь поговорили о центре общественного наблюдения за выборами. Он будет открыт на базе института развития образования "Платформа" и создан для объективного и эффективного контроля независимыми общественными и экспертными организациями за ходом голосования", - говорится в сообщении главы региона.

Уточняется, что одновременно онлайн наблюдать за ходом выборов смогут до 50 человек. Бабушкин добавил, что участникам избирательной кампании предложили подписать декларацию за честные выборы.

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РоссияЕдиный день голосованияАстраханская область
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