Путин не исключил создания в будущем союзного парламента России и Белоруссии

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не исключил создания в будущем союзного парламента РФ и Белоруссии, но пока этот вопрос не обсуждался. Об этом российский лидер сообщил по итогам переговоров в четверг с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Полагаем, что прежде нужно заняться экономикой, а все потом естественным образом будет требовать дополнительного регулирования, в том числе, может быть, и на уровне союзного парламента. Я не исключаю, что таковой может быть создан, но для этого нужно, что называется, подрасти. Мы этого не обсуждали, и такие вопросы в повестке дня не стояли", - сказал Путин.

Он сделал особый акцент на том, что, несмотря на все благородство цели политической интеграции, нужно сначала создать экономический базис, фундамент для того, чтобы двигаться дальше, в том числе и на политическом треке.

Говоря о политической интеграции, российский лидер напомнил, что такие задачи ставились в союзном договоре с самого начала. Путин провел аналогию с договоренностями по поводу отдельных товарных групп, когда стороны пришли к выводу, что нужно решать не по конкретным позициям, которые выгодны или не выгодны кому-то, а весь вопрос в комплексе, создавая прочную экономическую базу для продвижения по чувствительным вопросам. "Также и здесь [в политической сфере]", - добавил президент России.