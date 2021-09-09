Путин советует Западу для решения вопросов с Белоруссией обращаться напрямую к Минску

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что Западу для решения своих вопросов с Белоруссией нужно обращаться напрямую к Минску, а не к Москве.

"Вы хотите прояснить вопрос, прояснить проблему, хотите по-настоящему действительно решать? Ну, обращайтесь к белорусским властям на любом уровне и решайте проблему с соседним государством", - посоветовал западным коллегам глава российского государства на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Путин подчеркнул, что РФ не может вмешиваться в решение проблем других стран. "Мы-то здесь причем", - добавил президент.