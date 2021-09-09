В Астрахани открылось обновленное здание Генконсульства Республики Казахстан

АСТРАХАНЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Обновленное здание консульства Республики Казахстан с присвоением статуса генерального открылось в Астрахани 9 сентября при участии чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в России Ермека Кошербаева и губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин.

Консульство Республики Казахстан открыли в регионе в 2003 году, оно стало одним из первых консульских учреждений Казахстана не только в России, но и в странах СНГ. За это время связи Астраханской области с Казахстаном заметно укрепились, что нашло отражение в значительном увеличении деловых контактов и росте внешнеторгового оборота региона на казахстанском направлении. Помещение, в котором ранее находилось представительство, было тесным и нуждалось в обновлении, в связи с повышением в 2020 году статуса консульства до генерального в Астрахани построили отдельное здание.

"Считаю крайне важным решение руководства двух стран о повышении статуса консульства Казахстана в Астрахани до генерального, это свидетельствует об особой роли нашего региона во взаимоотношениях России и Республики Казахстан и служит еще большему стимулу к активному взаимодействию во всех сферах, уверен, что работа генконсульства послужит дальнейшему укреплению добрососедства и расширению всесторонних связей", - сказал Бабушкин на церемонии открытия консульства.

В приветственном слове Кошербаев отметил значение Астраханской области как важной приграничной территории, способствующей росту взаимной торговли между странами, отмеченному в этом году.

"Консульство должно являться своего рода мостом и промоутером отношений между нашими государствами, между нашими регионами, способствовать развитию взаимной торговли, культурному обмену. Постараться сделать так, чтобы мы были в авангарде взаимоотношений между регионами в рамках Евразийского союза. Рост взаимной торговли России и Казахстана был беспрецедентным , в этом году цифра достигнет $23 млрд, это рекорд и львиную долю дала именно приграничная торговля, а Астраханская область граничит с Казахстаном", - сказал Кошербаев.