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Песков: дату визита Путина в Минск осенью согласуют по дипломатическим каналам

Дата визита Путина в Минск осенью этого года будет согласована по дипломатическим каналам - Песков.

Встреча Путина и Лукашенко
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Пока этот вопрос не обсуждался, добавил российский лидер
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