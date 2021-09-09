Путин и Лукашенко продолжили общение после совместной пресс-конференции

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поздно вечером в четверг продолжили общение после пресс-конференции, состоявшейся по итогам российско-белорусских переговоров в Кремле. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Да, продолжили [общение]", - сказал представитель Кремля.

Ранее лидеры сообщили на совместной пресс-конференции после встречи, продлившейся почти 3,5 часа, что согласованы все 28 союзных программ России и Белоруссии. В пятницу, 10 сентября, их должен утвердить Совет министров Союзного государства в Минске, куда с рабочим визитом отправится премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а до конца года - Высший государственный совет. Как сообщал ранее Песков, до конца осени Путин сам посетит Минск, но точной даты пока нет.