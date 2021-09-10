Главой Кемерова на второй срок подряд избрали действующего мэра Илью Середюка

КЕМЕРОВО, 10 сентября. /ТАСС/. Депутаты Кемеровского горсовета народных депутатов на внеочередном заседании в пятницу рассмотрели вопрос об избрании главы города Кемерово и приняли решении назначить на эту должность действующего мэра Илью Середюка, полномочия которого истекают в конце сентября, передает корреспондент ТАСС из зала заседания.

В этом году впервые решение об избрании главы города в Кемерове принимают депутаты. Ранее мэра избирали прямым голосованием граждан. За кандидатуру Середюка высказались 28 из 29 присутствующих на сессии депутатов, один воздержался.

"По результатам открытого голосования большинство голосов получил Середюк Илья Владимирович", - сказал спикер горсовета Николай Сенчуров.

На должность главы города претендовали четыре кандидата. Кроме действующего главы заявки в конкурсную комиссию подали директор муниципального учреждения "Кемеровские автодороги" Евгений Ветров, гендиректор Кемеровского водоканала Андрей Харламов, а также председатель регионального отделения партии "Родина" Артем Матвеев. На сессии горсовета кандидаты выступили со своими предложениями о развитии Кемерова.

"Основной приоритет в своей работе я вижу во внимании к человеку, к его потребностям, к реализации его запросов. Буду посвящать достаточно много времени развитию экономического потенциала [города]. Второе важное направление - развитие городской инфраструктуры. Мы должны сделать все, чтобы городская среда была комфортной для жизни", - сказал в своем выступлении Середюк.

Илья Середюк был назначен исполняющим обязанности главы Кемерова в апреле 2016 года после досрочной отставки Валерия Ермакова. Осенью того же года он победил на выборах, набрав почти 79% голосов избирателей. До этого с 2015 года Середюк занимал должность замгубернатора Кузбасса по агропромышленному комплексу, природным ресурсам и экологии. Ранее с 2011 года возглавлял администрацию Кемеровского района. Также с 2003 года восемь лет проработал в администрации Кемерова, в том числе начальником управления промышленности и потребительского рынка, а с 2006 года - замглавы города.