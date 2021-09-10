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Рябков: "безопасная гавань" для террористов может образоваться в Центральной Азии

По словам заместителя министра иностранных дел России, урегулирование ситуации в Афганистане может быть пущено многими странами на самотек, поскольку они не станут серьезно заниматься формированием диалога по данной теме
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков Пресс-служба Министерства иностранных дел РФ/ТАСС
Описание
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© Пресс-служба Министерства иностранных дел РФ/ТАСС

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. "Безопасная гавань" для террористического подполья может образоваться в Центральной Азии в свете ситуации в Афганистане. Об этом заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

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"Я опасаюсь прежде всего того, что там [в Афганистане] может образоваться safe haven [безопасная гавань, укрытие] для террористов и экстремистов безотносительно "Талибана" (радикальное движение, запрещено в РФ), - сказал дипломат. - И может произойти консолидация этого террористического подполья или полуподполья, уже включая и территорию центральноазиатских государств".

Как отметил Рябков, урегулирование ситуации в Афганистане может быть пущено многими странами на самотек, поскольку они не станут серьезно заниматься формированием диалога по данной теме.

По его словам, трудно рассчитывать, что "страны, в том числе и соседи [Афганистана], станут серьезно заниматься формированием в диалоге, особенно в каких-то многосторонних контактах". "Это все может быть на время пущено на самотек", - указал замминистра.

Теги
АфганистанРоссияРябков, Сергей Алексеевич
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