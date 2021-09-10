Единороссы отмечают рост числа атак на информационные ресурсы партии в шесть раз

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" фиксирует шестикратное увеличение количества атак на информационные ресурсы партии, все они успешно отражены. Об этом сообщил заместитель секретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов.

"Фиксируются как массовые отправки сообщений на публичные почтовые адреса подразделений партии, так и атаки на сайт er.ru. Все они были отражены и не нанесли ущерба", - сказал Перминов, слова которого приводит пресс-служба партии.

По его словам, "если в июле системы мониторинга единороссов зафиксировали порядка восьми подозрительных и вредоносных активностей, то с начала сентября количество таких активностей выросло уже до 50".

"Их главная цель - дальнейший взлом информационных систем. Увеличение интенсивности такого рода кейсов с приближением к единому дню голосования может говорить о политическом заказе наших оппонентов", - добавил политик.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.