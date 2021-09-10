Косачев: слова Зеленского о войне с РФ подтверждают его недееспособность как президента

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности полноценной войны с Россией говорит о его беспомощности и недееспособности как главы государства. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Нынешнее заявление Зеленского лишь подтверждает его беспомощность и недееспособность как президента Украины. Увы", - сказал он.

По словам Косачева, запугивание Запада агрессией России и представление Украины в качестве жертвы такой агрессии - "это единственный инструмент, оставшийся у нынешних украинских властей для привлечения внимания Запада и сохранения его поддержки". "Нынешние власти ничего не сделали для того, чтобы обеспечить инвестиционную, научную или культурную привлекательность Украины. Украина деградирует. Констатирую это с большим сожалением, но факт остается фактом", - добавил вице-спикер СФ.

Ранее Зеленский в ходе форума YES Brainstorming, отвечая на вопрос модератора дискуссии, заявил, что допускает вероятность полноценной войны с Россией. При этом он добавил, что это было бы ошибочным вариантом развития событий, "наибольшей ошибкой именно Российской Федерации".